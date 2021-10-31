2021/10/31 | 18:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pc53jEvKtoM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز لمحطات اليوم وملفات اخرى في نشرة الـ 6 لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز لمحطات اليوم وملفات اخرى في نشرة الـ 6 لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).