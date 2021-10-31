2021/10/31 | 18:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LhYdsn6ny5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي منطقة الاسكان يشكون انعدام الخدمات ومطالبات بإعادة اعمار البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي منطقة الاسكان يشكون انعدام الخدمات ومطالبات بإعادة اعمار البنى التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).