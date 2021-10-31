2021/10/31 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت السلطات الألمانية، الاحد، القبض على 23 مهاجرا عراقيا على الحدود الألمانية البولندية، فيما احتجزت اثنين من المهربين المشتبه بهم.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، أن الشرطة الفيدرالية الألمانية اعتقلت 23 مهاجرا على حدود ألمانيا مع بولندا، واحتجزت اثنين من المهربين المشتبه بهم.

وأوضحت الشرطة إن عدة أطفال كانوا بين المهاجرين الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني.

وكان جميع المهاجرين من العراق، فيما يحمل المهربان الجنسية السورية.



وتوقفت الشاحنة بالقرب من بلدة جورليتز الحدودية بشرق ألمانيا.

وأفادت الوكالة أن سائق الشاحنة ورفيقه فرا في البداية أثناء مداهمة الشرطة، لكنهما اعتقلا فيما بعد وصودرت الشاحنة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 23 مهاجرا عراقيا واحتجاز مهربين اثنين على الحدود الألمانية البولندية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 23 مهاجرا عراقيا واحتجاز مهربين اثنين على الحدود الألمانية البولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).