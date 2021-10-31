الملك سلمان يشكر أمير الكويت وملك البحرين.. ولبنان يرحب ببيان سلطنة عُمان

2021/10/31 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، الشكر إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف بلديهما تجاه أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بينما رحبت وزارة الخارجية

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