غرامة مليون دينار بحق 30 من أصحاب المولدات الأهلية في ديالى

2021/10/31 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فرضت قائممقامية قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، الأحد، غرامة مالية على أصحاب 30 مولدة أهلية في القضاء، لعدم التزامهم بالتعليمات.

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وبحسب وثيقة صادرة عن قائممقام القضاء عبدالله الحيالي تلقى "ناس" نسخة منها، (31 تشرين الأول 2021)، "فرض القائممقام غرامة مالية بقيمة مليون دينار على أصحاب 30 مولدة أهلية في بعقوبة، لعدن التزامهم بالتسعيرة الرسمية للأمبير".

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