نصيحة إبراهيموفيتش لمبابي: يجب تجربة

2021/10/31 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث العملاق السويدي نيمار على الخروج من نمطه الحالي المريح، وإحاطة نفسه بأشخاص يتولون تحفيزه بدلاً من مجرد المجاملات.

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