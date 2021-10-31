المفوضية تعلن إنجاز تدقيق نتائج الانتخابات في 6 محافظات

2021/10/31 | 18:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم الخامس لأعمال العد والفرز اليدوي (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار.

وقالت المفوضية في بيان، 31 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وأوضح البيان، أنّ "يوم غد الإثنين سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها.

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