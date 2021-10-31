الهيئة السياسية للتيار الصدري تلغي تخويلات ممثليها في جميع المحافظات والدوائر الحكومية

2021/10/31 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعألغت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأحد، تخويلات ممثليها في جميع المحافظات والدوائر الحكومية.ووفقا لوثيقة صادرة من الهيئة السياسية للتيار الصدري حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نود إبلاغكم بإلغاء مضمون كتبنا الخاصة بالممثلين السياسيين في محافظاتكم وجميع الدوائر الحكومية، وعليه لا يوجد أي ممثل للهيئة السياسية في جميع المحافظات والدوائر الحكومية، وسنعلمكم بوجود الممثلين حال فتح مكاتب للكتلة الصدرية في محافظاتكم".

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