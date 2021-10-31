وزارة البيئة: مدينة الفلوجة خالية من التلوث الإشعاعي

2021/10/31 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع، الأحد، خلو مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار خلوها من اي ملوثات إشعاعية بعد إجراء تقييم إشعاعي شامل.مديرعام مركز الوقاية من الإشعاع قال، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فريقا من مديرية بيئة الانبار – شعبة الاشعاع قام مع لجنة من الهيئة العراقية للسيطرة …

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