2021/10/31 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع، اليوم الأحد، خلو مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار من أية ملوثات إشعاعية بعد إجراء تقييم شامل.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة تعلن خلو الفلوجة من أي تلوث إشعاعي المركز الخبري الوطني.

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