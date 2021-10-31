2021/10/31 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بفرض حظر للتجوال في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " السلطات الأمنية قررت فرض حظر للتجوال في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى اعتباراً من اليوم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وفي (26 تشرين الأول الحالي) تعرضت قرية الرشاد في اطراف المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، إلى هجوم داعشي، أسفر عن وقوع نحو 30 شخصاً ما بين شهيد وجريح.

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