حملة امنية تطيح بعدد من المطلوبين في واسط

2021/10/31 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة امنية قامت بها لحفظ الامن والاستقرار في المحافظة.

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