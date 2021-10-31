واشنطن: جميع الخيارات على الطاولة بشأن إيران

2021/10/31 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أبدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شكوكه حول رغبة إيران في العودة إلى المباحثات بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن “جميع الخيارات على الطاولة” لدى واشنطن في هذا الصدد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد على محطة “سي إن إن” التلفزيونية أن واشنطن لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران “للقيام بما هو ضروري” من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأمريكية.

وأثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، قال بلنيكن: “السؤال الذي ليست لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددا للاتفاق”.

وفي حديث آخر مع محطة “إيه بي سي”، قال: “نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي”.



وأضاف أن “إيران تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار”.



وتابع “هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن”.

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