2021/10/31 | 19:16 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غضب من بيان للداخلية العراقية بشأن تزويج فتاة بعمر 12 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/31 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب من بيان للداخلية العراقية بشأن تزويج فتاة بعمر 12 عاما) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب من بيان للداخلية العراقية بشأن تزويج فتاة بعمر 12 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).