بينها مضاعفة ضريبة القيمة المضافة.. البحرين تقر خطة التعافي الاقتصادي

2021/10/31 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرين، الأحد، عن خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 عبر إصلاحات مالية تتضمن مضاعفة الضريبة على القيمة المضافة.

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