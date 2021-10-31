الرئيس صالح يكتب مقالاً في ’فايننشال تايمز’ حول التغير المناخي

2021/10/31 | 19:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، مقالاً لرئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن التغير المناخي في العراق عشية قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2021)، أنه "نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالاً لرئيس الجمهورية برهم صالح تحدّث فيه عن أزمة التغير المناخي في العراق وذلك عشية انطلاق قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ (كوب 26) التي ستنعقد غدا في مدينة غلاسكو الأسكتلندية".

وقالت الصحيفة نقلا عن الرئيس صالح، إن "التأثيرات الاقتصادية والبيئية المحتملة لتغير المناخ هو خطر طويل الاجل يواجه البلد، حيث يؤثر التصحر على 39% من أراضي العراق، وأن زيادة الملوحة تهدد الزراعة في 54% من الأرض، فيما كشف عن مشروع انعاش بلاد الرافدين لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة والتعاون المشترك إقليميا في هذا الصدد".

وأضاف صالح في مقاله، أن "العراق قد يواجه عجزاً مائيا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035 بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات، فيما سيتضاعف عدد سكان العراق إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050، في حين سيقل الطلب العالمي على النفط الذي يُمصل الدخل الأساسي للعراق نتيجة تخلّي العالم بشكل كبير عن الوقود الاحفوري وتوجهه نحو الطاقة النظيفة".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "مواجهة تغير المناخ يجب ان تكون أولوية وطنية ملحة وهي أيضًا فرصة لتنويع اقتصاد العراق عبر دعم الطاقة المتجددة والنظيفة والمشاركة في أسواق الكربون، وتوفير ظروف معيشية أفضل وأكثر استدامة لمواطنينا".

وكشف صالح عن "مشروع انعاش بلاد الرافدين ليكون إطاراً لتطوير الاستراتيجية البيئية ومواجهة التغير المناخي في العراق، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وزراعة النخيل الرمز الثقافي لبلاد الرافدين واستعادة الغابات في المناطق الجبلية في كردستان وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن "موقع العراق الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي يمكّنه من جمع دول المنطقة للتصدي لخطر تغير المناخ".

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