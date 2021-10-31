2021/10/31 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الإمارات، الأحد، مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة "في أقرب وقت"، وذلك بعد ساعات من قرارها سحب دبلوماسييها على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني بشأن حرب اليمن.

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