إعلان حالة طوارئ تحسبًا لسيول محتملة في 3 محافظات

2021/10/31 | 19:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، حالة الطوارئ في ثلاث محافظات، فيما كشفت عن خطة لمواجهة السيول في عموم البلاد في ظل توقعات بموجة أمطار غزيرة.

وقال مدير إعلام المديرية العميد جودت عبد الرحمن في تصريح، 31 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "لمديرية الدفاع المدني خطة متكاملة حول السيول وتنسق بشكل آني مع الأنواء الجوية، حيث هنالك مراقبة مستمرة لكافة التقارير التي تصل المديرية بشأن الأحوال الجوية وتطوراتها".

وأضاف عبد الرحمن، أنّ "المراقبة مستمرة لمناطق أطراف نينوى وقضاء بيجي في صلاح الدين وإقليم كردستان"، مبينًا أنّ "مديرية الدفاع المدني على استعداد تام لأي طارئ".

وأكّد المتحدث، السيطرة على "السيول والفيضانات في إقليم كردستان"، مشيرًا إلى أنّ السيول "لم تشكل خطرًا على المناطق السكنية أو مركز مدينة أربيل".

وأوضح عبد الرحمن، أنّ "الحالة الجوية تدعو إلى إصدار إرشادات وتوجيهات بشأن السيول والفيضانات بشكل مبكر، وهو ما دفع إلى فرض حالة الطوارئ لفرق الدفاع المدني خاصة في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك تحسبًا لسيول محتملة قد تقطع الطرق وتؤدي لمحاصرة المواطنين".

وأكّد، أنّ "جميع آليات الدفاع المدني وزوارقها وأفرادها على اتم الاستعداد، بالإضافة إلى تنسيق المديرية مع طيران الجيش تحسبًا لتردي الأوضاع في القرى والمناطق النائية كما حدث في الأعوام السابقة".

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