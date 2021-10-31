2021/10/31 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، الى الاسراع في سد ‌‏الفراغات الامنية بين البيشمركة والجيش العراقي في محافظة كركوك، عازية السبب الى استغلال داعش لتلك الفراغات.وذكرت التنظيمات في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات كردية بسد الفراغ الامني في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات كردية بسد الفراغ الامني في كركوك ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات كردية بسد الفراغ الامني في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).