2021/10/31 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، الى الاسراع في سد الفراغات الامنية بين البيشمركة والجيش العراقي في محافظة كركوك، عازية السبب الى استغلال داعش لتلك الفراغات.
وذكرت التنظيمات في بيان […]
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وذكرت التنظيمات في بيان […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات كردية بسد الفراغ الامني في كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات كردية بسد الفراغ الامني في كركوك ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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