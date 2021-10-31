الدولة المارقة - نهاد ابو غوش

2021/10/31 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش الحركة الاستعراضية والاستفزازية التي قام بها جلعاد آردان، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، بتمزيق التقرير الذي اصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الملأ وأمام بقية المندوبين وأمام الكاميرات، ليست حركة جديدة ولا مبتكرة، فقد سبقه إليها عدد كبير من المندوبين والسياسيين من الشرق والغرب، والشمال والجنوب، ومن بينهم حاييم هرتسوغ رئيس إسرائيل الأسبق ووالد الرئيس الحالي اسحق هيرتسوغ، والذي كان ......





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