2021/10/31 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A_S_h32Cijs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة | أول رحلة حج مسيحية لزيارة كنيسة القصير التاريخية | تقرير حسين محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة | أول رحلة حج مسيحية لزيارة كنيسة القصير التاريخية | تقرير حسين محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).