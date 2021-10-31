طقس العراق: سحب ركامية وأمطار تمهيداً لأجواء شتوية ’داكنة’

2021/10/31 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بسحب عالية ومتوسطة طيلة أيام الأسبوع الحالي، وانخفاض درجات الحرارة بدءاً من 6 تشرين الثاني 2021.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (31 تشرين الأول 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار ظهور السحب العالية والمتوسطة في سماء البلاد خلال هذا الأسبوع، مع وجود تموجات علوية وتفاعل سطحي تؤدي إلى تشكل سحب ركامية احيانا خصوصا يومي الثلاثاء والأربعاء، مع احتمال وارد لتساقط الأمطار، لتشمل مناطق متفرقة من الوسط والشمال بما فيها العاصمة بغداد".

وأضاف، "ستكون الرطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح على مدى يومين إلى ثلاثة أيام، ثم تتراجع من يوم الخميس" .

وبين، "وستكون الرياح جنوبية شرقية ومتغيرة الاتجاه، لتتحول نهاية الأسبوع إلى شمالية غربية".

وتابع، أن "خرائط الطقس تشير إلى انخفاض واسع وملحوظ سيطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من يوم 6 تشرين الثاني المقبل، والأجواء تتجه للبرودة الشتوية، حيث تنخفض العظمى إلى ما دون الـ30 درجة مئوية في جميع المناطق، وتنخفض الصغرى إلى حدود 15 درجة مئوية واقل احيانا..



جهزوا الملابس الشتوية".

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