2021/10/31 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دخل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي في جدال بشأن تايوان، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، إذ تبادلا التحذيرات من اتخاذ خطوات قد تزيد من حدة التوتر عبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدل بين بلينكن ونظيره الصيني حول تايوان… وتبادل للتحذيرات المركز الخبري الوطني.

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