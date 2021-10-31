2021/10/31 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني عزت عضو مجلس النواب السابقة، زهرة البجاري، اليوم الأحد، خسارة بعض الكتل السياسية لمقاعدها الى سوء التخطيط والتنظيم في الدوائر الانتخابية التي شاركوا فيها.وقالت البجاري، في حديث لوكالة “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة سابقة تعزو خسارة بعض الكتل مقاعدها الى سوء التخطيط والتنظيم المركز الخبري الوطني.

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