الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجراً عراقياً على الحدود البولندية

2021/10/31 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعتقلت الشرطة الفيدرالية الألمانية، الأحد، 23 مهاجراً عراقياً على الحدود الألمانية – البولندية، فيما أعلنت احتجاز اثنين يشتبه بأنهم مهربين.ونقلت وكالة الانباء الألمانية “د.ب.أ”، بيانا عن الشرطة الألمانية، ذكرت فيه، أن “حادثة الاعتقال كانت صباح اليوم، وهناك عدة أطفال كانوا بين المهاجرين الذين عثر عليهم داخل شاحنة أثناء فحص روتيني”.وأضاف …

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