قرار أمني بفرض حظر للتجول على منطقة عراقية

2021/10/31 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت القوات الامنية في محافظة ديالى، الأحد، فرض حضر للتجوال في قضاء المقدادية.

وذكر مصدر أمني لـ NRT عربية (31 تشرين الاول 2021)، ان "الحظر الشامل سيكون في مركز قضاء المقدادية بهدف نصب كمائن في المدينة واطرافها للحد من قصف قذائف الهاون على بعض القرى".

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