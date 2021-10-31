مصدر يكشف اعتقال مسؤول عراقي دون صدور بيان رسمي حتى الان

2021/10/31 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الاحد، باعتقال مدير شعبة الاراضي الصحراوية في كربلاء.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (31 تشرين الاول 2021)، ان "مكتب تحقيقات كربلاء للنزاهة تمكن من القاء القبض على مدير شعبة الاراضي الصحرواية في المحافظة عماد المسعودي".

واضاف المصدر ان "الاعتقال جاء على خلفية ابتزاز قام به المتهم بحق عشرات الموظفين، حيث تم ضبطه متلبسا بالجريمة".

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