توب 5: الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان.. وحمدوك

2021/10/31 | 20:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دعوة وزارة الخارجية الإماراتية لمواطنيها في لبنان إلى المغادرة "في أقرب وقت" وسط أزمة تصريحات الإعلامي جورج قرداحي، إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع إيران، وما كشفته مصادر عن رفض عبدالله حمدوك التنحي طواعية عن رئاسة الحكومة السودانية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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