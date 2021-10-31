2021/10/31 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، الموقف بشأن أوراق الاقتراع الباطلة، مشيرة إلى أنها لم تسجل حتى الآن اختلافاً بين نتائج الفرزين الإلكتروني واليدوي.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: لم نسجل حتى الآن اختلافاً بين نتائج الفرزين الإلكتروني واليدوي المركز الخبري الوطني.

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