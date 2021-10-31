بدعوى ممارسات

2021/10/31 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء من خلال عدم تجديد العقد الساري بينهما منذ عام 2011 وينتهي العمل به منتصف ليل الإثنين

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