بلينكن: البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة وجميع الخيارات على الطاولة

2021/10/31 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

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حذر وزير الخارجية الأميركي من أن البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة خلال الأشهر الماضية , مؤكدا أن جميع الخيارات على الطاولة بهذا الصدد.

ولفت بلينكن في تصريح لشبكة “سي إن إن” إلى أن واشنطن وحلفاءها يرون في الدبلوماسية أفضل طريقة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الناجمة عن برنامج إيران النووي, لكنه أبدى شكوكه حول رغبة إيران في العودة الى الاتفاق النووي قائلا إن بلاده لا تعلم بعد ما إذا كانت إيران ترغب في العودة للاتفاق وإعادة التواصل بطريقة مفيدة.

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