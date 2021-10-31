حادثة غريبة.. أب يحتجز ابنته ويقيدها بالجنازير لمدة 3 سنوات بمصر (صور)

2021/10/31 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على الطفلة شهد.

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