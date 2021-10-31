إنقاذ ثلاثة أشخاص عالقين داخل “مصعد” في بغداد

2021/10/31 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن إنقاذ ثلاثة أشخاص عالقين داخل “مصعد” غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن “فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من إخراج ثلاثة اشخاص بينهم نساء محتجزين عالقين داخل مصعد معطل في بناية متخذة كعيادات طبية في منطقة العامرية غربي بغداد”.

وأضافت أن “فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من انزال المصعد المعطل إلى الطابق الأدنى ثم فتح ابوابه واخراج الأشخاص بأمان وصحة جيدة دون اصابات”.

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