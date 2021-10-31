2021/10/31 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه بتفعيل الجانب التسويقي لشركة الصناعات التعدينية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه بتفعيل الجانب التسويقي لشركة الصناعات التعدينية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه بتفعيل الجانب التسويقي لشركة الصناعات التعدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).