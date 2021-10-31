وزير الخارجية السعودي عن الخلاف مع لبنان: الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد

2021/10/31 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى أن التعامل مع لبنان "لم يعد مثمرا أو مفيدا"، مشددا على أن الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، وذلك في لقاء مع قناة CNBC بثته الأحد.

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