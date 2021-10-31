شاهد بالفيديو.. السعودية تفضح نفوذ ايران في لبنان وتكشف مصير العراق

2021/10/31 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DwjOkRb7B-Q

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