مهمة رئيسية لبنكيران بعد العودة.. والسلطة

2021/10/31 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام مؤتمر "من أجل عبور المرحلة الصعبة"، أعاد حزب العدالة والتنمية في المغرب زعيمه السابق عبد الإله بنكيران إلى رئاسة الأمانة العامة، وذلك من أجل "الإشراف على تدبير المرحلة المقبلة".

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