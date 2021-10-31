تصريحات للملك سلمان بشأن جورج قرداحي

2021/10/31 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل الملك السعودي، سلمان بن عبد

العزيز آل سعود، بكل من أمير الكويت

وملك البحرين، وشكرهما على الاجراءات

التي اتخذاها ردا على تصريحات وزير

الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن

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