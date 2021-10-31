2021/10/31 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأحد، دعمه للاتحادات الرياضية التي تحقق الانتصارات.و بارك درجال في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” “تأهل المنتخب الأولمبي بكرة القدم الى نهائيات بطولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تأهل المنتخب الأولمبي..



درجال يؤكد دعمه للاتحادات الرياضية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأهل المنتخب الأولمبي.. درجال يؤكد دعمه للاتحادات الرياضية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأهل المنتخب الأولمبي.. درجال يؤكد دعمه للاتحادات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).