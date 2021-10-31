2021/10/31 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، دخول 46 حالة تسمم غذائي كحصيلة اولية الى مستشفى الشهيد الصدر في يوم واحد.

وقالت الدائرة في بيان اليوم، (31 تشرين الاول 2021)، ان "طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان استقبلت ومنذ الساعة 2 ظهرا 46 حالة تسمم غذائي حيث توجهت عجلات الاسعاف لنقل الحالات الى المستشفى وتم اجراء الفحص الاولى للمصابين الذين يعانون من اسهال وتقيؤ ومغص معوي".

وأضاف البيان، "حيث وجه الدكتور علي محمود العلاق مدير عام صحة ميسان قسم العمليات الطبية وقسم الصحة العامة بالتوجه وتشكيل فريق من الرقابة الصحية الى طوارئ المستشفى لمعاينة الحالات والتحري عن مصادر التسمم او التلوث واخذ نماذج وبالتنسيق مع الامن الوطن".

وأشار إلى ان "الحالات متفرقة واغلبهم غادر المستشفى متمنين للجميع الصحة والسلامة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات تسمم بالجملة في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات تسمم بالجملة في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).