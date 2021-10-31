تشمل بنوك إيرانية.. محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد أحكام

2021/10/31 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، الأحد، الحكم الصادر فيما وصفت بـ"أضخم قضية غسيل أموال" في تاريخ المملكة بإدانة بنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.

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