هيئة الحشد الشعبي تنفي كتاباً مزوّراً يتعلق بألوية ’سرايا السلام’ في الحشد الشعبي

2021/10/31 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، كتاباً مزوّراً يتعلق بألوية سرايا السلام في الحشد الشعبي.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" ناس" نسخ منه، (31 تشرين الأول 2021)، أنها "تنفي الكتاب المتداول إلى الالوية (313 - 314 - 315 ) بشان تغييب مقاتلين".

وأكدت الهيئة أن "هذا الكتاب مزيف تماما ولا علاقة لنا به باي شكل من الاشكال، لذا اقتضى التنويه".

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