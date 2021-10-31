هيئة الحشد الشعبي تنفي الكتاب المتداول بشأن تغييب مقاتلين في ثلاثة ألوية

2021/10/31 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت هيئة الحشد الشعبي، الكتاب المتداول بشأن تغييب مقاتلين في ثلاثة ألوية في الحشد.وذكر بيان لمديرية الاعلام في الهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "هيئة الحشد الشعبي تنفي الكتاب المتداول إلى الالوية (313 - 314 - 315 ) بشان تغييب مقاتلين". وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "هذا الكتاب مزيف تماما ولا علاقة لنا به بأي شكل من الاشكال، لذا اقتضى التنويه".

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