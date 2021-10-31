2021/10/31 | 22:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. التربية تكشف عن خططها الخدمية المستقبلية للمدارس خلال فصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _g6aOOGX3P4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. التربية تكشف عن خططها الخدمية المستقبلية للمدارس خلال فصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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