2021/10/31 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7aQxgj8-4wY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجابري: من المتوقع ان ترفض الكتل الخاسرة نتائج الانتخابات لانها تطالب بالعد اليدوي الكامل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجابري: من المتوقع ان ترفض الكتل الخاسرة نتائج الانتخابات لانها تطالب بالعد اليدوي الكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).