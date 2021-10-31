30 أم 50 ألفاً؟.. بطاقة التلقيح الدولية تصطدم بالفحص السالب (اعتراف محلي فقط)

2021/10/31 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادالزمت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، جميع المسافرين خارج العراق بإصدار بطاقة التلقيح الدولية وفحص السالب قبل 72 ساعة من موعد السفر اعتبارا من 22 تشرين الثاني المقبل.

واظهرت وثيقة صادرة عن سلطة الطيران المدني ومعممة على شركات الطيران حصلت عليها (بغداد اليوم): انه "لاجل اتاحة الفرصة للمسافرين العراقيين الراغبين بالسفر خارج العراق بالحصول على شهادة التلقيح الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد 19 نود اعلامكم ابتداء من 22 تشرين الثاني المقبل تقرر الزام كافة العراقيين المسافرين الى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح".

وأشارت الوثيقة الى انه "يلزم كل مسافر الى جانب شهادة التلقيح جلب فحص سالب قبل 72 ساعة من موعد السفر".

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