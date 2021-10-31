السيد الصدر يرد حول وجود خلافات مع الكتل السياسية

2021/10/31 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الاحاديث التي تدور حول وجود خلافات بينه وبين الكتل السياسية.

ادناه نص تغريدة السيد الصدر على (تويتر):

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