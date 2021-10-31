الصدر يتحدث عن عن ملامح الحكومة المقبلة

2021/10/31 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، عن ملامح الحكومة المقبلة، مبيناً أنها ستكون حكومة أغلبية وطنية و”لا مانع من المعارضة”.وقال الصدر في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، أنه “لا ينبغي القول بأن لي خلافا مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي، ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية”.وأضاف أنه “ليس لنا …

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