الحداد يوضح بشأن تصريحه حول منصب رئاسة الجمهورية

2021/10/31 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى نائب رئيس البرلمان المنحل، بشير حداد، الأحد، وجود تصريح له بشأن منصب رئاسة الجمهورية.وقال الحداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أكدنا في لقاء إعلامي أن رئاسة الجمهورية استحقاقٌ كردي ينبغي حسمه عبر اتفاق ثنائي بين البارتي واليكيتي وهو ما لم يحصل حتى الآن، ولم يتم طرح أي اسم …

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