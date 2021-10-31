الدفاع المدني ينقذ ثلاثة أشخاص من مصعد ’تعطل’ داخل عيادة طبية في بغداد

2021/10/31 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق انقاذ الدفاع المدنين الاحد، من إخراج ثلاثة اشخاص بينهم نساء محتجزين عالقين داخل مصعد معطل في بناية متخذة كـ عيادات طبية في منطقة العامرية غربي بغداد.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من انزال المصعد المعطل إلى الطابق الأدنى ثم فتح …

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